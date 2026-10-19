Studenti ancora mobilitati, qualche momento di tensione con la polizia in centro
LE PROTESTE. Dopo il corteo di sabato, la protesta spontanea continua. Alcuni studenti si sono ritrovati lunedì 19 ottobre in stazione a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Quasi un centinaio gli studenti lunedì 19 ottobre si sono ritrovati sul piazzale della stazione a Bergamo verso le 8.30, dando di fatto continuità alla protesta che li aveva portati in piazza sabato. Un assembramento spontaneo avvenuto dopo un tam tam sui social media che invitava gli studenti a continuare nella protesta.
Ingente lo schieramento di forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e polizia locale e guardia di finanza.
Poco dopo i ragazzi sono partiti in corteo alla volta di Porta Nuova, dove si è sentito uno scoppio di un petardo e qualcuno ha lanciato un sasso verso la polizia che scortava il corteo.
Poi i ragazzi si sono dispersi in vari gruppi, alcuni sono stati fermati in via Taramelli per essere identificati.
Non ci sarebbe nessun danno a cose e persone, solo qualche momento di tensione che si è spento in pochi minuti.
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