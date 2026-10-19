Studenti ancora mobilitati, qualche momento di tensione con la polizia in centro

Quasi un centinaio gli studenti lunedì 19 ottobre si sono ritrovati sul piazzale della stazione a Bergamo verso le 8.30 , dando di fatto continuità alla protesta che li aveva portati in piazza sabato. Un assembramento spontaneo avvenuto dopo un tam tam sui social media che invitava gli studenti a continuare nella protesta.

Ingente lo schieramento di forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e polizia locale e guardia di finanza.

Poco dopo i ragazzi sono partiti in corteo alla volta di Porta Nuova, dove si è sentito uno scoppio di un petardo e qualcuno ha lanciato un sasso verso la polizia che scortava il corteo.