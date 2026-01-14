Su Whatsapp spopola la «truffa della ballerina»

È già stata ribattezzata la «truffa della ballerina» perché il testo che si riceve via Whatsapp recita così: «Ciao, potresti votare per Alessandra? È la figlia dei miei amici, il primo premio è un corso gratuito di danza, ed è molto importante per lei!». Segue un link che, se cliccato, rimanda a una schermata del tutto simile a Whatsapp dove, con la scusa del «voto alla ballerina» richiede l’indicazione di un «codice di conferma» inviato via sms al proprio numero di telefono. In realtà si tratta del codice di sblocco (o di recupero) di Whatsapp: codice che può permettere a chiunque ne sia a conoscenza, di subentrare nel nostro profilo e, a quel punto, agire come se fossimo noi. Anche inviando a tutti i contatti della rubrica lo stesso raggiro, mietendo più e più vittime.

Segnalazioni nella Bergamasca

La truffa sta di fatto spopolando anche nella Bergamasca e purtroppo le segnalazioni di persone che hanno cliccato sul link sono numerose. Un raggiro particolare, che punta non tanto al furto di denaro – o perlomeno non direttamente o inizialmente – quanto piuttosto al furto di identità. Una volta subentrato nel nostro profilo, infatti, il truffatore può leggere le nostre chat e agire in tutto e per tutto come se fossimo noi. Il raggiro non è in verità nuovo. Già qualche anno si era diffuso, anche se con una modalità diversa: il contenuto non faceva leva sull’emotività – la ballerina figlia dell’amica che solo con il nostro voto potrà coronare il suo sogno di un corso gratuito di danza – bensì su un fantomatico «guasto» di Whatsapp che un nostro contatto reale – ma in realtà già soppiantato dal truffatore – ci chiedeva di risolvere sempre grazie al codice di sblocco.