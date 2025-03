Successo per lo Sbarazzo, tre giorni di shopping. Pienone in centro a Bergamo - Foto e video

Dal 7 al 9 marzo Bergamo è stata invasa da tantissime persone che hanno fatto shopping a prezzi stracciati: sconti e promozioni, per tre giorni il centro città e i borghi si sono trasformati in una grande vetrina a cielo aperto per gli amanti degli acquisti, con oltre 100 negozi pronti ad accogliere i cittadini con offerte speciali.

I negozi delle principali vie dello shopping, insieme a quelli di Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e Città Alta, hanno proposto significativi sconti su un’ampia gamma di prodotti: abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi, prodotti per la cura personale e per la casa. Il tutto va avanti fino alle 19 di domenica 9 marzo.

Folla allo Sbarazzo

Un’occasione per trovare articoli di qualità a prezzi vantaggiosi. La giornata clou è domenica 9 marzo, quando l’evento si estenderà anche a piazza Matteotti. Qui, dalle 10 alle 19, ha preso vita un colorato mercato all’aperto con circa 50 gazebo che offriranno proposte per ogni gusto e tasca.

Giunto alla sua 11ª edizione, l’evento è organizzato dall’Associazione BergamoInCentro con il supporto del Distretto urbano del commercio (Duc) e del Comune. Un evento attesissimo, oramai un’abitudine per i bergamaschi che ne approfittano: «Questa edizione ci sembra essere stata la migliore in assoluto, paragonandola anche alle precedenti - ha detto la presidente di Bergamoincentro Mariarosa Acquaroli -. Un grazie all’impegno dei commercianti, dell’associazione e di tutti i bergamaschi che ci hanno fatto visita, in negozio e in centro ai gazebi».

