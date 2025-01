Sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato

L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a scoprire creazioni artigianali uniche e una novità d’eccezione: un pasticcere in arrivo da Modica. Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, dove sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità.

Festa del cioccolato sul Sentierone in una delle passate edizioni

(Foto di Beppe Bedolis)

In fiera 25 operatori da tutta Italia

In arrivo 25 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Gorizia, Padova, Firenze, Pistoia, Perugia, Reggio Calabria. Non solo, per la prima volta arriverà a Bergamo anche il cioccolato siciliano per eccellenza, quello di Modica, vera e propria peculiarità italiana. Come da tradizione, non mancheranno nemmeno le presenze europee, con i cioccolatini dal Belgio e i dolci tipici ungheresi.

Una cena solidale

Fondente, al latte, bianco, aromatizzato, speziato, gianduja, il cacao sarà protagonista in ogni gusto e forma, filo conduttore di un lungo fine settimana che ospiterà anche la cena solidale alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana, la “notte nera” con gli stand aperti fino a tardi e una nuova iconica opera firmata dalla scultore Bruno Manenti.

Sculture di cioccolato per la Festa del Cioccolato

(Foto di FotoBerg)

Gli orari

A partire da giovedì 23 gennaio gli stand saranno aperti dalle ore 9, ma l’inaugurazione è prevista alle 16, con la creazione della maxi tavoletta di cioccolato. Un momento di condivisione del gusto che darà ufficialmente il via a questa nuova edizione della Festa del Cioccolato.

«Quest’anno per la prima volta siamo lieti di ospitare un produttore di cioccolato di Modica, cacao fra i più famosi e ricercati a livello nazionale, oltre ad un ospite internazionale che arriva dal Belgio. In questi anni Bergamo si è confermata una delle tappe più importanti del circuito nazionale delle feste del cioccolato, con un pubblico sempre attento e curioso - spiega Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo-. A dimostrazione di ciò, ogni anno riceviamo moltissime richieste di partecipazione, segno che l’evento piace ed attrae. Visto il calendario, ricco di molte attività collaterali, ci auguriamo di confermare anche quest’anno i numeri dei visitatori, che nella scorsa edizione sono stati 30 mila nei quattro giorni, un successo di afflusso i cui effetti ci auguriamo ricadano positivamente anche sulle altre attività commerciali della città, impegnate nel periodo dei saldi invernali».

Il programma

Giovedì 23 gennaio alle ore 16 il momento inaugurale con il tradizionale taglio della tavoletta di cioccolato. Una tavola lunga 20 metri, realizzata partendo dal cioccolato caldo temperato, che sarà tagliata in cubetti e offerta a tutti i presenti.

Festa del Cioccolato sul Sentierone in una delle passate edizioni

(Foto di FotoBerg) Venerdì 24 gennaio alle 20.30 il cioccolato sarà protagonista dell’ormai abituale cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta. In tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato “Da Vittorio”. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza.



Domenica 26 gennaio lo scultore Bruno Manenti sarà all’opera per realizzare la tradizionale scultura di cioccolata dedicata alla città, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg Sabato 25 gennaio la “Notte Nera”, una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 22 per proporre degustazioni di cioccolata calda e tutta la magia delle loro creazioni. Domenica 26 gennaio lo scultore Bruno Manenti sarà all’opera per realizzare la tradizionale scultura di cioccolata dedicata alla città, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg. La polizia locale potrà valutare eventuali chiusure di viale Roma per garantire le condizioni di sicurezza dei pedoni in caso di straordinario flusso di persone negli spazi del centro città.

