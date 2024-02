Superiori, il quadro delle iscrizioni in città: frenano i licei, bene tecnici e professionali

Il quadro – non ancora definitivo – delle iscrizioni alle scuole superiori della città rivela un’inversione di tendenza rispetto al passato. Frena la corsa dei licei mentre crescono gli istituti tecnici e professionali. Con qualche eccezione: il liceo classico Sarpi che torna a guadagnare iscritti e il Paleocapa che ne perde. Premessa d’obbligo: le iscrizioni on line si sono chiuse il 10 febbraio ma, di fatto, considerati i trasferimenti da un istituto all’altro e le domande in formato cartaceo (che soprattutto ai tecnici e ai professionali sono ancora in uso) i numeri subiranno qualche aggiustamento nei prossimi giorni. Una prima analisi evidenzia che gli indirizzi quadriennali sono stati premiati, così come quelli degli istituti tecnici e professionali che garantiscono un posto di lavoro subito dopo il diploma. Il calo degli iscritti sarebbe da attribuire a più fattori. Tra questi la decrescita demografica, che inizia a farsi sentire anche alle superiori, e i disagi per gli utenti dell’Isola, penalizzati dallo stop ai treni sulla linea Bergamo-Ponte San Pietro.