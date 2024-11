Sversamento liquami zootecnici nei campi: Legambiente annuncia un esposto

Dopo l’ennesimo episodio di malori legati ad emissioni moleste da spandimento di liquami zootecnici, che ha intossicato 52 dipendenti di una logistica a Telgate, Legambiente annuncia un esposto alla Procura di Bergamo e ai carabinieri Forestali, per contestare la legittimità della condotta dei responsabili dell’inquinamento.

Il divieto di spandimento liquami dal 1° novembre

Dal 1° novembre, infatti, per effetto delle condizioni atmosferiche che impediscono la dispersione degli inquinanti, in tutta la pianura lombarda è stato disposto il divieto di spandimento di liquami zootecnici, come risulta dalla comunicazione regionale (bollettino nitrati) che viene diramata con cadenza bisettimanale a tutti gli agricoltori. Al di là della condotta illecita di singoli allevatori, che sarà eventualmente accertata dalle autorità preposte, quanto accaduto è indizio di una situazione sempre più critica relativamente all’intensità di allevamento nella pianura lombarda.

«Spinto da un imperativo di aumento della produttività, l’allevamento lombardo è sempre più insostenibile», afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. «Le aziende agricole chiudono perché i margini sono sempre più risicati, ma i capi allevati non si riducono, bensì si concentrano in allevamenti sempre più grandi, e con sempre maggiori problemi di gestione degli effluenti, quasi sempre in eccesso rispetto alle superfici coltivate che sono disponibili per il loro corretto spandimento.»

Liquami zootecnici da risorsa a rifiuto

In questo modo letami e liquami di allevamento, che dovrebbero essere una risorsa per rifornire i nutrienti del suolo, diventano sostanze problematiche, veri e propri rifiuti che vengono smaltiti nei campi coltivati. La normativa europea e italiana sui rifiuti è infatti chiara:

«Gli effluenti zootecnici sono esclusi dalla definizione di ’rifiuto’ ma solo nella misura in cui il loro reimpiego avviene secondo buona pratica agricola» gli effluenti zootecnici sono esclusi dalla definizione di ’rifiuto’ ma solo nella misura in cui il loro reimpiego avviene secondo buona pratica agricola. Quando questa non è rispettata, ovvero quando i quantitativi distribuiti nei campi eccedono il fabbisogno di nutrienti delle colture, l’esclusione viene meno, e lo spandimento diventa a tutti gli effetti una pratica (illecita) di smaltimento rifiuti. E si sta parlando di modiche quantità: la produzione complessiva di liquami e letami negli allevamenti lombardi è di circa 40 milioni di tonnellate, cioè quasi 10 volte il peso di tutti i rifiuti urbani prodotti in Lombardia.