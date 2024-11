Liquami agricoli sversati vicino all’azienda: in ospedale 16 lavoratori intossicati

Un’esalazione particolarmente intensa derivata dai liquami sparsi nei campi adiacenti all’azienda ha creato problemi a una cinquantina di lavoratori della ditta Notino a Telgate in via Lombardia. Si tratta di un magazzino di logistica che distribuisce profumi e articoli di bellezza in tutta Europa.

I vigili del fuoco e le ambulanze del 118 fuori dalla ditta Notino di Telgate dove un’esalazione proveniente da liquami sversati nei campi adiacenti ha causato malori a 16lavoratori

(Foto di San Marco) Sul posto sono arrivate 7 ambulanze e due auto mediche oltre a due squadre dei vigili del fuoco, una da Palazzolo e l’altra da Bergamo.

Il bilancio è di 52 persone valutate dal personale medico arrivato sul posto. Di queste 16 sono state trasportate in ospedale (a Seriate, Chiari, Ponte San Pietro e Papa Giovanni). in codici giallo e verde perchè presentavano sintomi più evidenti di intossicazione: nausea e vomito, mal di pancia e mal di testa. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Grumello del Monte.

Malori causati dall’esalazione dei liquami agricoli vicini all’azienda

Dai rilievi dei vigili del fuoco non sono emerse sostanze nocive o gas nell’aria né dentro né fuori l’azienda che comunque non tratta materiali tossici. È stato confermato che l’intossicazione sia stata causata da liquami sparsi in campi agricoli adiacenti al polo logistico. Le ulteriori verifiche sono in capo all’Ats.