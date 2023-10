Svincolo A4, riaperte due direttrici. Torna il collegamento tra circonvallazione e Asse

Con il ripristino del collegamento tra la circonvallazione delle Valli e l’Asse interurbano ha riaperto una delle arterie cruciali per la circolazione in transito nei pressi del casello dell’A4. È uno dei due tasselli più importanti che ancora mancava all’appello nell’ambito del maxi cantiere che da un anno e mezzo sta ridisegnando la viabilità alle porte della città. L’arteria è di fondamentale importanza per chi arriva dal rondò di Campagnola ed è diretto verso Curno. Per molti mesi, fino alla tarda serata di giovedì, il traffico è stato deviato sulla vecchia rotatoria e poi direzionato sulla rampa che porta a Colognola, dov’era stato aperto un varco per immettersi sull’Asse. La chiusura di quel breve tratto di strada si era resa necessaria per la costruzione di nuovi ponti e nuove arterie che, a lavori ultimati, trasformeranno il vecchio rondò pieno d’incroci pericolosi in uno svincolo su tre piani privo d’intersezioni.

La pista verso l’A4

Sempre questa mattina è stata aperta anche la pista definitiva che dalla circonvallazione stacca verso destra e porta il traffico in A4, immettendolo sulla vecchia rotatoria. Chi è diretto a Colognola dovrà ora impegnare la corsia che dalla circonvallazione porta in città, arrivare fino al rondò di via Autostrada e tornare verso il casello dell’A4. Oggi il primo vero banco di prova, dopo le aperture del 22 settembre, quando ad aprire furono i due collegamenti tra il casello autostradale, la circonvallazione e l’Asse. L’apertura di questa mattina inciderà molto di più sul traffico che, almeno lungo la direttrice che porta verso Curno/Ponte San Pietro.

«Due importanti direttrici»

«Le due importanti direttrici aprono al traffico con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto previsto, migliorando quindi i problemi legati alla congestione viabilistica. Grazie alle imprese bergamasche che vi lavorano – ha detto giovedì, annunciando la riapertura, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi –. Il cantiere viaggia spedito e in totale linea col cronoprogramma. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo l’opera, da sempre ritenuta fondamentale per risolvere le criticità viabilistiche dell’area. Continueremo, come fatto fino a oggi, a monitorare l’avanzamento dei lavori in modo da consegnare ai cittadini uno svincolo efficiente entro la primavera 2024». La segnaletica stradale di entrambe le piste aperte nella notte è in configurazione da cantiere; nei prossimi mesi proseguiranno i lavori di finiture senza però impatti sulla viabilità. Con la chiusura della bretella provvisoria, gli operai delle ditte «Bergamelli» e «Suardi» potranno lavorare sul breve tratto di strada ancora chiuso al traffico che dal casello porta in via Autostrada. Ci vorranno ancora un paio di settimane, poi anche quel collegamento tornerà finalmente percorribile. E a quel punto tutte le maggiori arterie stradali saranno aperte al traffico.