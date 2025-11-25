Tari, Bergamo nella top ten delle meno care

Bergamo è uno dei dieci capoluoghi di provincia più economici per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti. A certificarlo è rapporto 2025 dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri, con i costi rilevati che sono comprensivi di Iva (ove applicata) e di addizionali provinciali.

Report CittadinanzattivaLa tariffa in città è di 226 euro, la media nazionale è di 340. Ma la spesa è in crescitarispetto all’anno precedente Dei dieci capoluoghi che si posizionano come più economici, otto appartengono a regioni settentrionali, in larga parte, si legge nel report, «grazie alla presenza di sistemi di raccolta efficienti e di tariffazione puntuale». Il podio è occupato da Cremona (Tari di 196 euro), Udine e Trento (entrambe hanno una Tari di 199 euro). Bergamo è nona, con una tariffa di 226 euro, in aumento rispetto all’anno precedente (ottavo posto, con 216 euro). Di contro, dei dieci capoluoghi più costosi, sette appartengono a regioni meridionali, «a conferma del persistente divario territoriale». In cima alla classifica si collocano Catania (602 euro), Pisa (557), Genova (509) e Napoli (496).

Commentando questi risultati, l’assessore comunale a Transizione ecologica, ambiente e verde, Oriana Ruzzini, spiega che «Bergamo si conferma una città virtuosa nel trattamento dei rifiuti. Siamo nella top ten delle città con Tari più economica anche perché differenziamo i rifiuti in maniera efficiente, superando quota 80%. La sfida – conclude Ruzzini – è garantire standard sempre più efficienti e dare più servizi ai cittadini»