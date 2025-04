Teatro Donizetti, s’alza il sipario sui lavori per i cancelletti

Operazioni in corso nei portichetti del Teatro Donizetti, in vista del posizionamento dei cancelli che saranno collocati tra un paio di settimane. La decisione di installarli è stata presa dalla Giunta Carnevali a ottobre per contenere i problemi di degrado, ma soprattutto di igiene, che si verificano nelle ore notturne quando c’è chi usa lo spazio come servizi igienici