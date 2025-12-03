Cronaca / Bergamo Città
Teb, dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana
TRASPORTI. Stop di circa sei settimane, necessario per realizzare la connessione con la futura T2. Previsti autobus sostitutivi.
Dal 7 gennaio 2026 il servizio tranviario della linea T1 Bergamo–Albino sarà sospeso tra la fermata di Bianzana e la stazione ferroviaria di Bergamo per circa sei settimane. L’intervento è necessario per realizzare la connessione con la futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, in corrispondenza della nuova fermata Bronzetti Arena.
Le soluzioni alternative
Per garantire la mobilità dei passeggeri, fino al 21 febbraio sarà attivato un servizio sostitutivo di autobus Atb tra le fermate di Bianzana e Bergamo FS. La fermata Bergamo FS sarà temporaneamente spostata presso il capolinea della nuova linea E-Brt di via Bono, di fronte al terminal delle autolinee. Entrambi i percorsi delle navette prevedono una fermata intermedia in via Angelo Maj, in entrambe le direzioni.
Inoltre, per assicurare una copertura ottimale del servizio, Teb ha predisposto – in collaborazione con Arriva – corse autobus aggiuntive tra Bergamo e Ranica e tra Bergamo e Albino, nelle fasce orarie di maggiore affluenza studentesca.
