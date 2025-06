Teb, lavori ad Almè: il 14 e 15 giugno chiude un tratto di statale della Valle Brembana

Proseguono senza sosta i lavori per la costruzione della linea T2 di Teb, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. Gli interventi necessari alla definizione del tracciato tra i comuni di Almè e Paladina rendono necessaria la chiusura di un tratto della statale 470dir della Valle Brembana, per la realizzazione del sottopasso ciclabile in via Milano ad Almè.

Le modifiche alla viabilità

La chiusura - in entrambi i sensi di marcia - dalle 12 di sabato 14 alle 22 di domenica 15 giugno: chi proviene da Villa d’Almè ed è diretto a Dalmine dovrà uscire dalla statale e transitare per via Edison, in direzione sud, e rientrare sulla statale utilizzando via Papa Giovanni XXIII. Gli utenti provenienti dalla direzione opposta dovranno invece uscire all’altezza di via Papa Giovanni XXIII, proseguire in via del Castello e poi via Edison in direzione nord.