Telefoni guasti, disagi per 2.500 utenze fisse. Tim: azienda al lavoro

In particolare, sulla via San Bernardino è stato istituito il senso unico alternato regolato per poter lavorare in sicurezza. In specifico, «ciò si è reso necessario per aprire 3 camerette nella medesima strada e cominciare a sostituire circa 160 metri di cavo» spiegano da Tim.

L’azienda stima di ripristinare il servizio per buona parte dei clienti già nella giornata di mercoledì 19 giugno, mentre la risoluzione completa del guasto è prevista per giovedì 20. Per quanto riguarda Uniacque, è stato attivato il servizio di trasferimento delle chiamate in arrivo sui numeri indicati dal cliente.Interessate diverse zone della città e anche Uniacque che avverte i clienti: contatti via email o al numero verde

Il guasto da venerdì

Da venerdì 14 giugno, un po’ a macchia di leopardo, in alcune zone di Bergamo e in aree limitrofe alla città è stato segnalato un guasto delle linee telefoniche fisse di Tim. La portata del disagio non è di poco conto, visto che sarebbero interessate dal problema circa 2.500 utenze telefoniche in tutto, comprese alcune che fanno capo a servizi pubblici utili per i cittadini.

A subire il disguido c’è infatti anche Uniacque, che appunto da venerdì fa i conti con i problemi di linea fissa per i propri uffici. La società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo ha così informato cittadini e utenti del problema, segnalando i canali di contatto alternativi: «Uniacque Spa informa gli utenti che, a causa di un guasto generalizzato che interessa alcune zone della città di Bergamo e dintorni, le linee telefoniche sono interrotte da alcuni giorni – si legge in una nota diramata da Uniacque –. In attesa del ripristino della corretta funzionalità e della risoluzione del guasto da parte di Tim, Uniacque ricorda agli utenti che è sempre possibile contattare il gestore via mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]».

Gli uffici di Uniacque hanno sede in via delle Canovine, una tra le zone dove questo problema di linea è stato rilevato. Resta comunque in funzione uno dei recapiti più importanti di Uniacque: «Il numero verde per la segnalazione di guasti ed emergenze 800.123.955 non è stato interessato dal disservizio», specifica infatti l’azienda.