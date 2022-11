Teleriscaldamento, nel mirino di Arera l’aumento dei prezzi e gli extraprofitti

L’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, accende un «alert» sul teleriscaldamento: i prezzi stanno crescendo anche lì, con «potenziali extraprofitti» per le società. È quanto si legge nella relazione che conclude un’indagine conoscitiva sul teleriscaldamento avviata a marzo. Per l’Arera, infatti, si evidenziano «potenziali criticità sia in relazione alle dinamiche di mercato, sia, limitatamente ad alcuni contesti, all’equità dei prezzi applicati» : «I prezzi applicati dagli esercenti del servizio di teleriscaldamento», specifica il documento, «sono risultati in genere superiori al costo di erogazione di un servizio equivalente tramite caldaia a gas». Il tema è certo tecnico, ma anche concreto; solo in città, sono circa 30.500 gli appartamenti allacciati al teleriscaldamento e gli aumenti nell’ultimo anno erano stati quantificati in una percentuale del 35%. La relazione dell’Arera in realtà non si focalizza su specifici contesti territoriali, e dunque nemmeno sulla Bergamasca, ma traccia dei lineamenti generali del settore. «L’incremento delle quotazioni del gas può determinare potenziali extraprofitti esclusivamente nei sistemi di teleriscaldamento caratterizzati da un ampio ricorso a fonti energetiche alternative al gas ed economiche, ove il prezzo sia determinato sulla base del metodo del costo evitato, o sia comunque indicizzato al gas».