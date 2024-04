Temporale con grandinata. Poi l’arcobaleno doppio. Le previsioni per i prossimi giorni - Foto e video

Grandine che a Ubiale Clanezzo o Sedrina, per esempio, ha ricoperto le strade quasi come un manto di neve. Forte anche il vento, il cielo a tratti nero e a tratti rischiarato dalle nuvole, ha permesso ai bergamaschi e ai tanti turisti scatti suggestivi. E infine è arrivato anche un doppio incredibile arcobaleno.

La perturbazione di Pasquetta sarà l’ultima di questa sequenza perturbata che ha interessato prevalentemente il nord Italia. «Subito dopo, l’alta pressione tornerà a farci visita» spiegano da 3BMeteo. In una prima fase la rimonta sarà poco decisa e ancora soggetta a una debole ondulazione del flusso atlantico: «I modelli inquadrano un modesto peggioramento nella giornata di mercoledì 3 aprile ma con fenomeni non particolarmente significativi e destinati prevalentemente alle regioni centro settentrionali. Al Sud continueranno a prevalere condizioni di tempo soleggiato con temperature in calo dopo l’impennata di Pasqua».