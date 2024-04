Maltempo, alberi abbattuti in Val Seriana. Frana tra Bracca e Cornalta: strada chiusa

Temporali con pioggia battente e forti raffiche di vento si sono abbattuti, nella serata del 31 marzo sull’alta valle del Serio . A Villa d’Ogna il maltempo ha causato, in una zona boschiva, la caduta di un albero sulla linea elettrica che serve alcune abitazioni del paese.

«Per qualche ora in alcune zone del paese è mancata la luce- afferma il sindaco Luca Pendezza - . Grazie al pronto intervento degli addetti Enel, tuttavia, la corrente è stata ripristinata velocemente».

L’albero caduto sulla strada tra Ardesio e la frazione Bani

In mattinata strada del Passo della Presolana interrotta per la caduta di alberi, sul posto i vigili del fuoco per liberare la carreggiata.