Tentano di rubare del rame a Bergamo, ma caricano troppo il furgone: ladri a mani vuote

Ladri maldestri in azione nella notte tra lunedì e martedì 18 novembre all’azienda Ire-Omba Spa di via Serassi, a Bergamo. I malviventi hanno prima rubato un furgone introducendosi nella Falegnameria Fratelli Casali di Casali Lino & C di Entratico, per poi tentare un furto di rame nella ditta di via Serassi, ma molto probabilmente hanno sovraccaricato il furgone non riuscendo a ripartire e, all’arrivo della guardia notturna, si sono dati alla fuga a piedi.

«Da noi è la seconda volta nell’arco di tre mesi che rubano - racconta Lino Casali, titolare della falegnameria di Entratico -: a Ferragosto ci avevano portato via ancora un furgone e molto materiale di lavoro per un valore di circa 20mila euro, mentre questa volta ci hanno rubato il nostro Fiat Ducato giallo che era carico di infissi e legname (valore circa 5mila euro), introducendosi in azienda rompendo la vetrata di una porta». I ladri sono riusciti ad entrare nella falegnameria nel pieno della notte senza far scattare l’allarme, probabilmente manomettendolo, smontando anche il motore del cancello. «Noi questa mattina (ieri per chi legge, ndr) - continua Casali - abbiamo immediatamente sporto denuncia e poco dopo stiamo stati contattati dai carabinieri di Bergamo (intervenuti sul posto, ndr), i quali ci hanno comunicato che il nostro furgone era stato ritrovato all’interno della Ire-Omba Spa di via Serassi, così come tutto il materiale che era stato lasciato a terra. Fortunatamente ci è stato tutto riconsegnato».