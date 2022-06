Tentano di rubare un carrello di carne alla Lidl: ferita la guardia giurata che ha cercato di fermarli

Tentato furto nel pomeriggio di domenica 12 giugno al supermercato Lidl di via San Giovanni Bosco, nella zona dell’ex Mangimi Moretti, con i due malviventi che sono riusciti a scappare in auto e nella manovra di partenza hanno anche ferito una guardia giurata, fortunatamente non in maniera grave. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini sono entrati all’interno del supermercato intorno alle 15 e, dopo aver riempito il carrello di generi alimentari (prevalentemente carne), hanno tentato di allontanarsi rubando la merce . Un tentativo che è fallito perché la guardia giurata di turno si è accorta del tentativo di furto e li ha prontamente fermati, ma i due malviventi sono riusciti a divincolarsi e dirigersi rapidamente a bordo dell’automobile che avevano parcheggiato all’esterno del supermercato, una Volkswagen Passat grigia.