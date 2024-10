Tentano un furto in casa a Bergamo: scoperti, si lanciano dal balcone. Presi due uomini

Due giovani di origine albanese sono stati tratti in arresto sabato sera 19 ottobre dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I due avrebbero cercato di introdursi in un appartamento di via Serassi, all’interno del quale si trovava però l’inquilina che, attirata dai rumori provenienti dalla portafinestra del salotto, ha sorpreso i due ladri: i malviventi si sono gettati dal balcone del primo piano e dati alla fuga mentre la donna ha contattato il 112.

Conosciuti dalle forze dell’ordine

I due albanesi – di 35 e 32 anni, il primo senza fissa dimora e il secondo domiciliato a Capriate San Gervasio – sono stati portati in questura e dai rilievi delle impronte digitali sono emerse varie denunce e condanne sempre per furti e tentati furti. Perquisite, senza riscontri, l’auto usata dai due per raggiungere via Serassi e la casa di Capriate. La magistratura ha disposto per i due la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.