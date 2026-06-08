Tentato furto di rame nella Bassa Bergamasca sventato dalla polizia locale

La refurtiva recuperata e restituita

Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile dismesso, gli operatori hanno sorpreso due persone mentre stavano caricando su un furgone numerosi cavi elettrici contenenti rame, asportati dagli impianti della struttura. Alla vista degli agenti, uno dei due soggetti è riuscito a scappare, mentre il complice è stato fermato e identificato. L’intero materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo fermato è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, mentre proseguono le indagini per identificare il complice.