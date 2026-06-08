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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Tentato furto di rame nella Bassa Bergamasca sventato dalla polizia locale

L’INTERVENTO. Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile dismesso, gli agenti hanno sorpreso due persone a caricare dei cavi su un furgone.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Tentato furto di rame nella Bassa Bergamasca sventato dalla polizia locale
I cavi caricati su un furgone

Gli agenti della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale hanno sventato un furto di rame nel corso di un controllo del territorio.

Tentato furto di rame nella Bassa Bergamasca sventato dalla polizia locale
La refurtiva recuperata e restituita

Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile dismesso, gli operatori hanno sorpreso due persone mentre stavano caricando su un furgone numerosi cavi elettrici contenenti rame, asportati dagli impianti della struttura. Alla vista degli agenti, uno dei due soggetti è riuscito a scappare, mentre il complice è stato fermato e identificato. L’intero materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo fermato è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, mentre proseguono le indagini per identificare il complice.

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