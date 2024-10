Termosifoni accesi, da martedì si può. Ecco cosa sapere

La stagione termica inaugura martedì 22 ottobre, nonostante le temperature sopra la media, e con massime intorno ai 20 gradi previste anche nei prossimi giorni. Da martedì però - e fino al prossimo 7 aprile-, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento fino a 14 ore al giorno (articolate anche in due o più sezioni) tra le ore 5 e le 23.

Come lo scorso anno, la temperatura massima consentita è di 19 gradi, (con un’oscillazione di 2 gradi, si può dunque arrivare a 21 gradi), mentre il tetto scende a 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (sempre con una tolleranza in eccesso o difetto di 2 gradi).

Data posticipata

Il Comune di Bergamo, tramite ordinanza sindacale, ha posticipato, così come consentito dalla legge regionale, il giorno di accensione degli impianti, teoricamente previsto una settimana fa, proprio in virtù del clima “mite”: è stato comunque possibile accendere i caloriferi per un massimo di 7 ore al giorno, “concessione” che vale per tutto l’anno.

Da martedì si entra però ufficialmente nella stagione termica, con la possibilità di utilizzare gli impianti a pieno regime. L’appello che lancia l’assessore all’Ambiente di Palafrizzoni Oriana Ruzzini è però di accendere il riscaldamento con gradualità, per più di una ragione: «Ci consente di risparmiare, sotto il profilo energetico, ma anche di acquisire benefici in salute, perché lo sbalzo dal non avere il riscaldamento ad averlo per 14 ore, non fa bene al nostro organismo - spiega -. Questa è un’indicazione che vale per chi ha il riscaldamento autonomo, ma è un messaggio che vogliamo lanciare anche agli amministratori di condominio: accendere gli impianti con gradualità, senza far soffrire le persone di freddo, ma abituandole al riscaldamento, in vista dell’inverno, quando ci sarà bisogno di accendere gli impianti per molte ore».

Meteo mite