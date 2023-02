Terremoto in Turchia e Siria, oltre 12 mila morti. Vigili del fuoco dall’Italia: in squadra un bergamasco

«Il nostro obiettivo qui è quello di salvare delle persone e il tempo per il momento rende questo obiettivo ancora compatibile. Ce la stiamo mettendo tutta: continuiamo a scavare sotto le macerie, è la missione di tutti i soccorritori». A farsi portavoce dell’impegno di cinquanta vigili del fuoco italiani in missione in Turchia è Luca Cari, responsabile nazionale della comunicazione dei vigili del fuoco. Racconta ciò che lui e i suoi colleghi stanno facendo per aiutare la popolazione turca ad Antiochia, città di 350 mila abitanti del sud della Turchia.