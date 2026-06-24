Terzo binario allo stadio del tram, presto il confronto con l’Atalanta

Partirà nelle prossime settimane il confronto tra Teb e Atalanta per definire le condizioni economiche legate al potenziamento del servizio tranviario in occasione delle partite, reso possibile dal terzo binario di assestamento previsto alla fermata Bg Stadio della linea T2. L’infrastruttura servirà a ricoverare due convogli aggiuntivi in occasione delle partite, permettendo di aumentare il numero delle corse e rendere più rapido e ordinato il deflusso dei tifosi al termine delle partite.

Il servizio da autunno

Il campionato di Serie A prenderà il via a fine agosto, mentre la linea T2 della Teb entrerà in servizio soltanto in autunno: c’è tempo, quindi, per definire modalità operative e condizioni economiche del nuovo servizio, così da arrivare pronti quando la fermata sarà utilizzabile anche per le esigenze legate alle partite.

«Ad oggi – spiega Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb – esiste un contratto fatto tempo fa con Atb che regolava l’incremento dei servizi su autobus e la possibilità per i tifosi con il biglietto della partita di viaggiare gratuitamente sui mezzi Atb e Teb». Con la nuova fermata dello stadio, però, lo scenario cambia: la linea tranviaria potrà garantire un servizio aggiuntivo e più mirato rispetto al passato. «È nostra intenzione discutere con l’Atalanta le condizioni per migliorare il servizio, sia per la società sia per i tifosi», aggiunge Scarfone.

Il terzo binario

La stazione è dotata di una banchina lunga 65 metri, in grado di ospitare due convogli da circa 250 passeggeri ciascuno Il terzo binario si affianca ai due binari principali diretti verso la Valle Brembana. Si tratta, in sostanza, di un’area di attestamento dove potranno essere ricoverati temporaneamente i tram pronti a entrare in funzione nei momenti di maggiore affluenza, in particolare al termine delle partite. La possibilità di avere fino a due convogli già posizionati consentirà di aumentare la capacità di trasporto e rendere più veloce il deflusso del pubblico dallo stadio. La fermata Bg Stadio è stata progettata proprio per svolgere questo ruolo, diventando un punto di riferimento per la mobilità durante gli eventi sportivi ma anche un nuovo collegamento per la città. La sua posizione consentirà ai tifosi di raggiungere direttamente la rete tranviaria, la stazione ferroviaria di Bergamo, i quartieri cittadini, i comuni serviti dalla T2 e i parcheggi di interscambio distribuiti lungo il percorso.