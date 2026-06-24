Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 24 Giugno 2026

Terzo binario allo stadio del tram, presto il confronto con l’Atalanta

VIABILITA’. La sua posizione consentirà ai tifosi di raggiungere direttamente la rete tranviaria, la stazione ferroviaria di Bergamo, i quartieri cittadini, i comuni serviti dalla T2 e i parcheggi di interscambio distribuiti lungo il percorso.

Lettura 1 min.
Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Terzo binario allo stadio del tram, presto il confronto con l’Atalanta
L’attestamento del terzo binario alla fermata dello stadio

Partirà nelle prossime settimane il confronto tra Teb e Atalanta per definire le condizioni economiche legate al potenziamento del servizio tranviario in occasione delle partite, reso possibile dal terzo binario di assestamento previsto alla fermata Bg Stadio della linea T2. L’infrastruttura servirà a ricoverare due convogli aggiuntivi in occasione delle partite, permettendo di aumentare il numero delle corse e rendere più rapido e ordinato il deflusso dei tifosi al termine delle partite.

Leggi anche

Il servizio da autunno

Il campionato di Serie A prenderà il via a fine agosto, mentre la linea T2 della Teb entrerà in servizio soltanto in autunno: c’è tempo, quindi, per definire modalità operative e condizioni economiche del nuovo servizio, così da arrivare pronti quando la fermata sarà utilizzabile anche per le esigenze legate alle partite.

«Ad oggi – spiega Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb – esiste un contratto fatto tempo fa con Atb che regolava l’incremento dei servizi su autobus e la possibilità per i tifosi con il biglietto della partita di viaggiare gratuitamente sui mezzi Atb e Teb». Con la nuova fermata dello stadio, però, lo scenario cambia: la linea tranviaria potrà garantire un servizio aggiuntivo e più mirato rispetto al passato. «È nostra intenzione discutere con l’Atalanta le condizioni per migliorare il servizio, sia per la società sia per i tifosi», aggiunge Scarfone.

Il terzo binario

La stazione è dotata di una banchina lunga 65 metri, in grado di ospitare due convogli da circa 250 passeggeri ciascuno

Il terzo binario si affianca ai due binari principali diretti verso la Valle Brembana. Si tratta, in sostanza, di un’area di attestamento dove potranno essere ricoverati temporaneamente i tram pronti a entrare in funzione nei momenti di maggiore affluenza, in particolare al termine delle partite. La possibilità di avere fino a due convogli già posizionati consentirà di aumentare la capacità di trasporto e rendere più veloce il deflusso del pubblico dallo stadio. La fermata Bg Stadio è stata progettata proprio per svolgere questo ruolo, diventando un punto di riferimento per la mobilità durante gli eventi sportivi ma anche un nuovo collegamento per la città. La sua posizione consentirà ai tifosi di raggiungere direttamente la rete tranviaria, la stazione ferroviaria di Bergamo, i quartieri cittadini, i comuni serviti dalla T2 e i parcheggi di interscambio distribuiti lungo il percorso.

La stazione è dotata di una banchina lunga 65 metri, in grado di ospitare due convogli da circa 250 passeggeri ciascuno. I tram viaggeranno lungo la linea verso la Valle Brembana, mentre chi arriverà dalla Valle Seriana potrà utilizzare il collegamento con la linea T1 alla fermata Bronzetti-Arena, l’ultima condivisa tra i due tracciati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Trasporti stradali
Trasporti
Economia, affari e finanza
Calcio
Sport
Gianni Scarfone
Atalanta