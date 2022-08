Tessere sanitarie senza microchip: «Servizi più difficili per i cittadini»

Il problema s’è innescato, pur senza clamore, a partire da fine maggio. Solo ora però se ne vedono gli effetti, destinati ad amplificarsi. La carenza di semiconduttori - materiali preziosi per la creazione di componenti elettronici - si riverbera persino sulla Tessera sanitaria (che è anche la Carta nazionale dei servizi): in molte delle nuove card, spedite da giugno in poi, manca il «classico» microchip. Problema non da poco: senza di quello, alcuni servizi non funzionano. Nella sanità e nel mondo delle professioni si rilevano già i primi intoppi.