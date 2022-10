Ticket, in arrivo 20mila contestazioni per le esenzioni sanitarie non dovute

C’è una lettera particolare in arrivo per circa 20mila bergamaschi: è la comunicazione destinata a chi ha usufruito impropriamente dell’esenzione sui ticket sanitari, e che quindi deve regolarizzare la propria posizione. In queste settimane, come capita praticamente ogni anno in questo periodo, arriva al termine la trafila dei controlli. Ed è un percorso piuttosto complesso, come spiegato anche nelle «Faq» che ha predisposto l’Ats di Bergamo (sul sito www.ats-bg.it tutta la documentazione è raggiungibile direttamente dall’home page): dapprima il ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il portale «Sistema Tessera Sanitaria», verifica i requisiti di tutti coloro che hanno autocertificato il diritto all’esenzione dal ticket e segnala gli eventuali «trasgressori». Al termine di questo controllo, il Mef passa la palla alle Regioni e queste alle Ats: l’Agenzia di tutela della salute, «valutate eventuali prestazioni coperte da esenzione per patologia o altre esenzioni riconducibili», procede quindi con l’invio del verbale per recuperare gli importi dovuti. Se a seguito di un verbale l’interessato non paga, viene successivamente elaborata un’ordinanza di ingiunzione al pagamento.