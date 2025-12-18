Torna a Bergamo la «Fiera dei Balocchi»: Giochi in Fiera raddoppia per le feste

Divertimento, fantasia e inclusione tornano protagonisti alla Fiera di Bergamo con la nuova edizione di Giochi in Fiera, l’evento dedicato ai bambini e alle famiglie che, dopo il successo dello scorso anno, si presenta in una veste ancora più ricca. La manifestazione animerà il polo espositivo di via Lunga con un doppio appuntamento: sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 e da venerdì 2 a lunedì 5 gennaio 2026, con orario continuato dalle 10 alle 18.30.

La presentazione di Giochi in Fiera

Oltre 6.400 metri quadrati si trasformano in un vero «padiglione delle meraviglie» , pensato per accogliere grandi e piccoli in un ambiente colorato, sicuro e protetto, ideale per trascorrere le giornate di festa anche nei mesi invernali. Il cuore dell’evento è un grande villaggio del gioco con più di quaranta gonfiabili, scivoli, percorsi interattivi e spazi suddivisi per fasce d’età, dai 2 ai 12 anni.

Quattro le aree tematiche che strutturano il percorso: la zona gioco, i laboratori creativi e psicomotori, gli spazi food & beverage a tema natalizio e l’area espositiva dedicata a prodotti e servizi per la famiglia. Ricco il calendario quotidiano di attività: dal Camposcuola dei Giovani Alpini ai laboratori di lettura «Atterra in un mondo di libri», curati dal Sistema Bibliotecario Urbano, fino al Game Corner, all’angolo selfie e agli incontri con mascotte e personaggi amati dai bambini.

Non mancano spettacoli e laboratori speciali, come il Magic Show del Mago Henry, il teatro emozionale de «L’Isola dell’Arcobaleno», le attività sportive e di danza, il laboratorio culinario «Gnocchi con La Camilla» e lo show di bolle e luci dell’Animatrice Strampalata. Attivo anche il baby parking gratuito per i più piccoli.