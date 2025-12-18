Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025

Torna a Bergamo la «Fiera dei Balocchi»: Giochi in Fiera raddoppia per le feste

IN VIA LUNGA. Dal 27 dicembre al 5 gennaio la Fiera di Bergamo si trasforma in un padiglione del gioco: gonfiabili, laboratori, spettacoli e letture per bambini dai 2 ai 12 anni.

Divertimento, fantasia e inclusione tornano protagonisti alla Fiera di Bergamo con la nuova edizione di Giochi in Fiera, l’evento dedicato ai bambini e alle famiglie che, dopo il successo dello scorso anno, si presenta in una veste ancora più ricca. La manifestazione animerà il polo espositivo di via Lunga con un doppio appuntamento: sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 e da venerdì 2 a lunedì 5 gennaio 2026, con orario continuato dalle 10 alle 18.30.

La presentazione di Giochi in Fiera
La presentazione di Giochi in Fiera

Oltre 6.400 metri quadrati si trasformano in un vero «padiglione delle meraviglie» , pensato per accogliere grandi e piccoli in un ambiente colorato, sicuro e protetto, ideale per trascorrere le giornate di festa anche nei mesi invernali. Il cuore dell’evento è un grande villaggio del gioco con più di quaranta gonfiabili, scivoli, percorsi interattivi e spazi suddivisi per fasce d’età, dai 2 ai 12 anni.

Quattro le aree tematiche che strutturano il percorso: la zona gioco, i laboratori creativi e psicomotori, gli spazi food & beverage a tema natalizio e l’area espositiva dedicata a prodotti e servizi per la famiglia. Ricco il calendario quotidiano di attività: dal Camposcuola dei Giovani Alpini ai laboratori di lettura «Atterra in un mondo di libri», curati dal Sistema Bibliotecario Urbano, fino al Game Corner, all’angolo selfie e agli incontri con mascotte e personaggi amati dai bambini.

Non mancano spettacoli e laboratori speciali, come il Magic Show del Mago Henry, il teatro emozionale de «L’Isola dell’Arcobaleno», le attività sportive e di danza, il laboratorio culinario «Gnocchi con La Camilla» e lo show di bolle e luci dell’Animatrice Strampalata. Attivo anche il baby parking gratuito per i più piccoli.

Giochi in Fiera è realizzata con il patrocinio di Provincia di Bergamo e Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con Diocesi e Sistema Bibliotecario Urbano. Un appuntamento che conferma Bergamo come città attenta alle famiglie, capace di unire gioco, educazione e socialità sotto le feste.

