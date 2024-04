Torna la camminata delle scuole cattoliche, partecipazione oltre le attese - Foto e video

La manifestazione è stata ribattezzata «Amò...töcc insèma söi coi de Bèrghem» proprio per ricofermare la ripartenza dopo l’interruzione per il Covid. La camminata è organizzata anche quest’anno dall’Associazione, dal Gruppo sportivo della scuola e dall’Agesc Bergamo. «Finalmente riusciamo a ripartire – commenta Silvio Petteni, di Agesc, dal balcone della scuola Cittadini alla partenza – dopo che nel 2020 ci siamo dovuti fermare». Complice la bella giornata la partecipazione è andata ben oltre le attese della vigilia con tante famiglie che hanno preso parte all’iniziativa per godersi tutti insieme una bella camminata in Città Alta.