Torna la Fiera dei Mestieri: «Il lavoro è partecipazione»

Gli iscritti

I temi

«Lo scorso anno l’argomento guida è stato quello del lavoro, per la Fiera del 2024 abbiamo pensato di entrare più in profondità – spiega Stefano Remuzzi, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro –. Il lavoro è esercizio di partecipazione, è la parte che ogni persona fa per rendere migliore il mondo in cui vive. Il lavoro è azione sociale e crediamo sia importante per questi ragazzi, che entreranno nella sfera lavorativa, comprendere quanto il loro lavoro, di qualsiasi livello e tipologia, diventi una forma importante di partecipazione alla vita comunitaria. Siamo grati ogni anno ai dirigenti degli Istituti, che afferiscono principalmente alla rete di Cfp Insieme per il territorio, che permettono ai loro studenti di affrontare in modo nuovo e creativo alcune tematiche che saranno per loro utili nella professione del loro futuro e nella loro vita». La Fiera dei Mestieri è una manifestazione attesa e consolidata che giunge quest’anno alla sua nona edizione ed è sempre più occasione preziosa per far conoscere ai ragazzi la formazione offerta dagli Istituti bergamaschi.