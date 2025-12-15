Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025
Torna la pioggia, via vai di perturbazioni: a rischio anche le feste natalizie
LE PREVISIONI. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo: «Il robusto e anomalo anticiclone che ha dominato la prima parte di dicembre cederà posto ad una prima perturbazione da questa settimana. Questo fronte aprirà a una fase più dinamica e instabile che ci accompagnerà probabilmente fino a Natale».
Bergamo
«L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, nel corso di questa settimana inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione».Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: «Quest’ultima già entro lunedì sera 15 dicembre porterà un peggioramento anche sulla Bergamasca. Ma sarà martedì che interesserà in maniera decisa lo Stivale con fenomeni anche di forte intensità tra Nordovest, versante Tirrenico, Sicilia e Ioniche meridionali, con accumuli localmente anche oltre i 60/70mm e rischio nubifragi su Liguria di Levante e Toscana occidentale».
Anche sulla Bergamasca
Maltempo anche su Bergamo. «Oltre alla pioggia - prosegue Mazzoleni - la neve tornerà a interessare le Alpi centro-occidentali, mediamente oltre gli 800-1100m, a tratti sin verso i 300/500m sul basso Piemonte e sull’entroterra ligure di Ponente con il ritorno della dama bianca anche a Cuneo». Tra mercoledì e giovedì la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi, favorendo un lento e graduale miglioramento che, tuttavia, non durerà molto.
Brutto tempo su tutta Italia
«Il passaggio di questa perturbazione - prosegue Mazzoleni - innescherà una circolazione depressionaria tra l’Iberia e il Nord Africa che nel corso del fine settimana si avvicinerà alle nostre regioni meridionali, sospinta da una nuova intensa perturbazione in avvicinamento dall’Europa nordoccidentale. L’azione congiunta dei due sistemi porterà così venerdì un nuovo peggioramento tra Isole Maggiori ed Estremo Sud, ma anche i primi fenomeni su Ovest Alpi e alto Tirreno. Nel corso del fine settimana, pur con le dovute incertezze dettate dalla distanza temporale, il peggioramento si farà strada al Sud, sulle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre rimarranno ancora ai margini del peggioramento il Nordest e le regioni adriatiche».
Natale con meteo ancora incerto: possibile neve
«La tendenza vede così un nuovo probabile peggioramento del tempo a inizio della settimana che ci traghetterà al Santo Natale. Tra lunedì e martedì il maltempo dovrebbe coinvolgere tutto lo Stivale con fenomeni localmente ancora intensi e nevicate sui settori alpini a quote medio-alte, mentre la Vigilia potrebbe vedere ancora locale maltempo al Centro-Sud e all’estremo Nordest» precisa il meteorologo di 3bmeteo che aggiunge: «Da Natale in poi la situazione resta ancora molto incerta. Tuttavia i modelli intravedono l’irruzione di correnti più fredde dall’Europa nordorientale, convogliate sullo Stivale da un robusto anticiclone in rinforzo sui Paesi scandinavi. La seconda parte della settimana di Natale potrebbe così presentarsi a tratti ancora instabile e via via più fredda, con temperature che torneranno sotto le medie del periodo, in particolar modo al Nord, dove la neve potrebbe spingersi sino a quote collinari o localmente anche più in basso» conclude Mazzoleni di 3bmeteo.
