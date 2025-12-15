Torna la pioggia, via vai di perturbazioni: a rischio anche le feste natalizie

«L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, nel corso di questa settimana inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione».Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: «Quest’ultima già entro lunedì sera 15 dicembre porterà un peggioramento anche sulla Bergamasca. Ma sarà martedì che interesserà in maniera decisa lo Stivale con fenomeni anche di forte intensità tra Nordovest, versante Tirrenico, Sicilia e Ioniche meridionali, con accumuli localmente anche oltre i 60/70mm e rischio nubifragi su Liguria di Levante e Toscana occidentale».

Anche sulla Bergamasca

Maltempo anche su Bergamo. «Oltre alla pioggia - prosegue Mazzoleni - la neve tornerà a interessare le Alpi centro-occidentali, mediamente oltre gli 800-1100m, a tratti sin verso i 300/500m sul basso Piemonte e sull’entroterra ligure di Ponente con il ritorno della dama bianca anche a Cuneo». Tra mercoledì e giovedì la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi, favorendo un lento e graduale miglioramento che, tuttavia, non durerà molto.

Brutto tempo su tutta Italia

«Il passaggio di questa perturbazione - prosegue Mazzoleni - innescherà una circolazione depressionaria tra l’Iberia e il Nord Africa che nel corso del fine settimana si avvicinerà alle nostre regioni meridionali, sospinta da una nuova intensa perturbazione in avvicinamento dall’Europa nordoccidentale. L’azione congiunta dei due sistemi porterà così venerdì un nuovo peggioramento tra Isole Maggiori ed Estremo Sud, ma anche i primi fenomeni su Ovest Alpi e alto Tirreno. Nel corso del fine settimana, pur con le dovute incertezze dettate dalla distanza temporale, il peggioramento si farà strada al Sud, sulle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre rimarranno ancora ai margini del peggioramento il Nordest e le regioni adriatiche».

Natale con meteo ancora incerto: possibile neve