Traffico, avanti molto piano: Bergamo viaggia a 18 km orari

Si discute e ci si divide sulle Zone a velocità ridotta a 30 chilometri orari. Ma a Bergamo il problema vero che è, tra rallentamenti e lavori, non si riesce ad arrivare a tanto e in realtà, quando ci si mette in auto, si viaggia molto più lentamente, a circa 18 chilometri orari, un po’ come una pedalata in bici.

L’impatto si sente in maniera concreta nella quotidianità dei cittadini e sull’economia: ogni giorno si impiega il 40% di tempo in più rispetto a condizioni di normale percorrenza, con un costo di 1,6 milioni di euro al giorno, come sottolineato con forza dal presidente di Confindustria Bergamo Matteo Zanetti giovedì sera all’assemblea generale degli industriali a ChorusLife.

Il dato dei 18km/h di velocità nell’ultimo miglio è invece tra quelli racchiusi nel Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix, il rapporto internazionale che analizza la congestione stradale in oltre 900 città di 36 nazioni. Bergamo è nella top 100 tra le aree urbane più congestionate al mondo, al 96° posto: nel 2024 era al 116°, a testimonianza di una situazione in peggioramento con la ripresa post pandemia. In un anno, stando al report 2025, un automobilista bergamasco perde in media 55 ore in coda nel traffico, contro le 50 del 2024. In questa classifica poco lusinghiera - sul podio ci sono Istanbul, Città del Messico e Chicago - quello bergamasco è il quinto territorio più intasato di Italia, dopo Roma, Milano, Brescia e Firenze. Non si parla solo della città, ma di un’area ben più vasta, che copre anche l’Hinterland e arriva pure oltre, visto che la lunghezza media del tragitto analizzato è di 14 km.

«Infrastrutture non all’altezza»

Proprio per questo il presidente di Confindustria ha evidenziato, oltre al valore economico del tempo perso negli spostamenti, come le infrastrutture non siano all’altezza di «imprese che competono alla velocità del mondo», denunciando quanto la provincia sia «ostaggio di ritardi e inefficienze». Il problema riguarda tutta la Bergamasca, dove il tragitto medio casa-lavoro (fuori dal proprio Comune) è di circa 11 km. In città la circolazione è particolarmente ingolfata tra centro e stazione, anche a causa dei cantieri (in primis quello per il raddoppio ferroviario) e del nuovo regime viabilistico connesso all’entrata in servizio dell’e-Brt, la linea di bus elettrici su corsia preferenziale tra Bergamo e Verdellino. Stando alle segnalazioni ricevute da Confindustria dai propri associati, i problemi sono diffusi un po’ ovunque, dall’area urbana alle Valli Seriana e Brembana, dalla Bassa al Sebino, minando la competitività del territorio.

Le ricadute sull’economia