Tram T2 Bergamo-Villa d’Almè, via alle operazioni per predisporre il cantiere

Non è ancora il cantiere della T2, ma qualcosa si muove: in questi giorni nell’area verde tra la parte finale della circonvallazione Fabriciano (da un lato) e via Ruggeri da Stabello (dall’altro), in direzione del rondò di Valtesse, sono in azione diversi mezzi tra ruspe e camion (se ne possono contare fino a una decina). Si tratta – come spiegano da Teb, la società cui fa capo il servizio tramviario – degli interventi di sfalcio dell’erba e degli arbusti su un’area dove andrà poi a insistere il cantiere vero e proprio da cui passerà la T2, la nuova linea della Teb che congiungerà Bergamo ai piedi della Val Brembana, fino a Villa d’Almè, della lunghezza di 11,5 chilometri.

L’area interessata dai lavori di ripulitura dalla vegetazione

(Foto di Bedolis)

Progetto esecutivo entro fine anno

Il cantiere vero e proprio per la nuova tramvia non è appunto ancora partito, ma si lavora per predisporre l’area in vista dell’inizio dei lavori. Che non hanno ancora una data X messa nero su bianco, perché serve prima definire un passaggio: il programma dei cantieri – precisano sempre da Teb – verrà infatti predisposto con l’ultimazione del progetto esecutivo, che è in fase di approvazione (entro la fine dell’anno). Per il via effettivo dei lavori l’ipotesi è quella di avviare il cantiere nella parte iniziale del 2024.

Le operazioni di questi giorni in quell’area non sono legate alle recenti modifiche viabilistiche messe in campo per risolvere la questione del vicino nodo di Pontesecco.