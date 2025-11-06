Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Tram T2, si posano i binari: chiude via Ponte Pietra a Bergamo

I LAVORI. Avanza il cantiere lungo l’intero tracciato della linea tramviaria della valle Brembana.

Il cantiere della tramvia della VAlle Brembana, la T2
Il cantiere della tramvia della VAlle Brembana, la T2

Bergamo

Proseguono con continuità i lavori per la realizzazione della Linea T2, la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana. È entrata infatti nel vivo la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato insieme alla realizzazione degli attraversamenti stradali che saranno completati entro marzo 2026, con un impatto limitato sulla viabilità.

Dopo la posa dei binari a Bergamo in via Corridoni, via Crocefisso e via Raboni – quest’ultima in riapertura oggi – si procede ora con l’attivazione del cantiere in via Ponte Pietra, in prossimità della futura fermata BG Stadio. Dalle 9 del 10 al novembre e fino alle 19 del 21 novembre, via Ponte Pietra sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 8 e via Tito Livio.

I dettagli dell’ordinanza

L’ordinanza di chiusura del tratto di strada prevede inoltre i seguenti provvedimenti viabilistici:-in via Ponte Pietra: istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h.-in Piazzale Olimpiadi, in corrispondenza dell’intersezione con via Fossoli: obbligo di svolta a sinistra per chi proviene dallo stadio e si dirige verso via Marzabotto, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i residenti frontisti e i mezzi della ditta Mazzoleni.-in via Tito Livio, in corrispondenza dell’intersezione con via Ponte Pietra: obbligo di svolta a destra per tutte le categorie di veicoli eccetto i residenti frontisti.-in via del Guerino, in corrispondenza dell’intersezione con via Ponte Pietra: obbligo di svolta a sinistra per tutte le categorie di veicoli eccetto i residenti frontisti.-in via Ponte Pietra, in corrispondenza dell’intersezione con via del Guerino: obbligo di svolta destra per tutte le categorie di veicoli provenienti dal quartiere Monterosso eccetto i residenti frontisti.-in via Cesati, in corrispondenza dell’intersezione con via del Guerino: obbligo di svolta a destra per tutte le categorie di veicoli eccetto i residenti frontisti -in via Delpino in corrispondenza dell’intersezione con via Ponte Pietra: obbligo di svolta a destra per tutte le categorie di veicoli eccetto i residenti frontisti

Anche l’attraversamento di via Ponte Pietra, come tutti gli altri interventi similari, hanno una durata di circa dieci-quindici giorni a cantiere e sono articolati in più fasi consecutive che prevedono la collocazione sul fondo stradale delle grandi lastre di calcestruzzo, la posa dei binari e delle piastre di giuntura in gomma, l’asfaltatura e infine la realizzazione della segnaletica stradale.

Informazioni

Linea T2: www.T2vallebrembana.it o www.teb.bergamo.it

