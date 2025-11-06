Tram T2, si posano i binari: chiude via Ponte Pietra a Bergamo

Proseguono con continuità i lavori per la realizzazione della Linea T2 , la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana . È entrata infatti nel vivo la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato insieme alla realizzazione degli attraversamenti stradali che saranno completati entro marzo 2026, con un impatto limitato sulla viabilità.

Dopo la posa dei binari a Bergamo in via Corridoni, via Crocefisso e via Raboni – quest’ultima in riapertura oggi – si procede ora con l’attivazione del cantiere in via Ponte Pietra, in prossimità della futura fermata BG Stadio. Dalle 9 del 10 al novembre e fino alle 19 del 21 novembre, via Ponte Pietra sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 8 e via Tito Livio.