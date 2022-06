Transizione, Bergamo settima tra le province maggiori: punto a favore il secondo tram, punto debole le energie green - Il report

Uno studio ad ampio raggio che misura lo sviluppo sostenibile dei territori, o più precisamente il grado di «transizione ecologica» delle province italiane, colloca Bergamo al 7° posto tra le province con oltre 500mila abitanti che hanno adottato politiche virtuose nel solco della sostenibilità ambientale. La fotografia scattata dal primo rapporto Censis sull’economia verde e la transizione ecologica, nell’ambito del festival Green&Blue del gruppo Gedi, restituisce un quadro con molte luci e qualche ombra, in cui la provincia orobica è 23 a nel ranking delle 107 province italiane, seconda solo a Brescia in Lombardia nel punteggio globale sul processo di transizione ecologica, una graduatoria formata tenendo conto del contesto (qualità dell’aria, trasporto pubblico, dispersione idrica, verde per abitante, energia rinnovabile), della popolazione (comportamenti, percentuale di raccolta differenziata, consumo domestico di energia) e delle imprese (investimenti su risparmio energetico, aziende green e sostenibilità ambientale).