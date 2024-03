Tranvia Bergamo-Villa d’Almè, cantiere in via Borgo Palazzo: due date di lavori notturni

Sono partiti nelle scorse settimane i primi lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d’Almè, una delle infrastrutture di mobilità sostenibile strategiche della città, finanziata in parte da fondi Pnrr e che sarà pronta entro il 2026. I lavori si spostano in questi giorni anche lungo via Borgo Palazzo, lungo la quale sarà necessario lavorare di notte in due occasioni. È stata emessa un’ordinanza che prevede di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici per tratti progressivi di avanzamento del cantiere: