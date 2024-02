Trasporti e alimentari, sale l’inflazione. Ascom: «Cambiano le abitudini di spesa»

I prezzi si muovono ancora verso l’alto, secondo una traiettoria più lenta ma costante. A gennaio 2024, stando ai dati provinciali diffusi ieri dall’Istat, la variazione tendenziale dei prezzi in Bergamasca (cioè l’inflazione su base annuale) si è attestata al +0,7%, contro il +0,5% di dicembre 2023; anche la variazione congiunturale (l’inflazione su base mensile) si è mantenuta in aumento, con un +0,2% che fa seguito al +0,2% rilevato anche a dicembre. Scavando tra le voci del paniere, l’inflazione annuale pesa soprattutto sui servizi di trasporto (+7,2%), sulla ristorazione (+4,2%) e sugli alimentari (+3,4%); nell’ultimo mese la variazione dei prezzi è stata invece più sensibile per la macrocategoria «abitazione, acqua, elettricità e gas» (+1,7%).

L’Unione nazionale consumatori ha fatto di conto e stima che Bergamo sia la quinta città più «rincarata» in Lombardia e la 40a in Italia: rispetto a un anno fa, l’inflazione comporterebbe un rincaro medio di 196 euro a famiglia.

Come cambia la spesa

L’onda lunghissima dell’inflazione sta radicalmente mutando le abitudini di spesa dei consumatori: ci si sposta dai grandi marchi alle «private label», cioè verso i prodotti a marchio del supermercato. Succede anche in Bergamasca: «La crisi e l’aumento dell’inflazione spingono i consumatori a cercare di proteggersi dalle variazioni significative dei prezzi. Le private label rappresentano un’alternativa perché vengono considerate economiche e innovative rispetto alle marche industriali – osserva Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo -. Molto della crescita non è dovuta solo al fattore prezzo ma anche ai forti investimenti nel packaging. Inoltre i prodotti a marchio del distributore – sostiene Fusini – evidenziano molta innovazione che attrae il cliente. C’è poi una maggiore attenzione del cliente rispetto alla provenienza del prodotto e alla filiera corta che premia i prodotti a marchio del distributore, privilegiando le filiere agroalimentari italiane, la sostenibilità del packaging e il benessere animale». Fusini porta come esempio una recente ricerca di Altroconsumo – tra i principali osservatori dedicati alle abitudini dei consumatori – secondo cui «il 63% degli italiani si è trovato costretto a modificare le proprie scelte di consumo e quindi le proprie abitudini alimentari. Per preservare il potere di acquisto circa il 30% compra prodotti a primo prezzo, alimenti a marchio del supermercato e in generale quelli super scontati».

Per non affogare nell’alta marea dell’inflazione, si adottano piccoli e grandi accorgimenti: «I due esempi più evidenti di politiche anti-spreco – osserva Fusini – sono il passaggio dall’acqua minerale a quella del rubinetto e i legumi al posto della carne. Uno dei pochi risvolti postivi di quanto sta avvenendo è che l’attenzione al carovita porta comportamenti virtuosi anti-spreco: il 39% degli intervistati della ricerca di Altroconsumo dichiara di non sprecare cibo e il 18% di comprare sempre prodotti stagionali e a chilometro zero».

Bollette: il 2023 meglio del 2022