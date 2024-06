Travolto da una frana nel Piacentino, muore settantenne bergamasco

Un uomo di 71 anni è stato travolto da una frana in Val d’Aveto, nel Piacentino, zona colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Il corpo senza vita è stato trovato verso le 19,30 durante le operazioni avviate dai soccorritori per rimuovere roccia, terra e alberi che si sono staccati. L’uomo, secondo le prime informazioni originario della Bergamasca e residente nel Bresciano, nella zona aveva una seconda casa: si trovava con la moglie - illesa - in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere, quando è stato travolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre specializzate, carabinieri e soccorso alpino: per rimuovere il materiale è servito un lungo e delicato lavoro dei soccorritori, aiutati anche da un escavatore fatto arrivare appositamente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando con una motosega per rimuovere alcuni rami nei pressi della casa dove trascorre le vacanze.