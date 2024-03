Tre Cargo e-bike in giro per Bergamo

Ancma, partner ormai storico del premio insieme a Bergamont e Bosch, hanno affidato al Comune di Bergamo il premio di tre Cargo eBike adatte al carico, al trasporto e al movimento di merci . Per scelta dell’amministrazione comunale la nuova miniflotta è stata assegnata e concessa in comodato d’uso gratuito a due realtà attive nel campo sociale, assistenziale, ambientale, culturale, educativo e delle politiche giovanili sul territorio di Bergamo. Una è #GiovaniOnde , progetto del Comune di Bergamo insieme al Consorzio Sol.Co Città Aperta che incontra i giovani in città, raccogliendo la loro necessità di incontrarsi e di farsi ascoltare dal mondo che li circonda.

Le Cargo eBike consegnate davanti al Comune

A margine della cerimonia di consegna, l’assessore Stefano Zenoni e l’Assessora Marcella Messina hanno sottolineato: «Il Comune di Bergamo ha deciso di mettere a disposizione questi mezzi per realtà e associazioni che operano per il benessere sociale della città; l’obiettivo principale in termini di mobilità è far girare il più possibile questi mezzi innovativi e farli conoscere ai cittadini».