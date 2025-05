Treni cancellati per lo sciopero anche a Bergamo: ha circolato il 30% dei convogli

Stando alle informazioni comunicate dalla app Trenord: 4 i treni soppressi sulla Bergamo-Treviglio (il Bergamo-Treviglio delle 9,18, il Treviglio-Bergamo delle 10,07, il Bergamo-Treviglio delle 13,18, il Treviglio-Bergamo delle 14,07) e altrettanti sulla Bergamo-Milano Centrale via Pioltello (il Bergamo-Milano Centrale delle 11,02, il Milano Centrale-Bergamo delle 12,05, il Bergamo-Milano Centrale delle 15,50 e il Milano Centrale-Bergamo delle 16,53); a queste si aggiungono le soppressioni parziali per il Treviglio-Bergamo delle 11,08, per il Bergamo-Milano Centrale delle 12,50, per il Brescia-Bergamo delle 9,57 e per il Bergamo-Brescia delle 12,06. Sulla linea suburbana S5, invece, l’unico treno indicato come regolare è il Treviglio-Varese delle 10,40. In totale, tra le 9 e le 17, ha circolato circa il 30% dei treni.