Treni ed estate: la «Freccia Orobica» riparte ma da Brescia. Si va anche in Liguria e Versilia

Il nome inglese cerca di internazionalizzarla, ma per tutti resta la «Freccia Orobica», il più classico dei servizi ferroviari estivi per i bergamaschi in partenza per le spiagge romagnole e del pesarese. Compie 55 anni di servizio e torna da domenica prossima 15 giugno la «Freccia Orobica», anche se ora si chiama ufficialmente «Orobic line» e il capolinea (già dall’anno scorso) è a Brescia. Anche per questa stagione estiva, sarà in servizio tutti i giorni fino all’ultima domenica di agosto, partirà e arriverà come lo scorso anno, nella stazione di Brescia.

I lavori in corso nella stazione di Bergamo (per realizzare la stazione europea e il raddoppio ferroviario, grazie anche ai fondi Pnrr) ne hanno ridotto la capacità e cambiato il «format», quindi l’«Orobic line» si fermerà a Brescia. Il treno «cancellato» nel collegamento tra Bergamo e Brescia non servirà neppure la stazione di Grumello del Monte, unica fermata bergamasca intermedia nel tragitto tra Bergamo e la riviera romagnola e pesarese. Nonostante questi disagi, resta una scelta molto gettonata tra chi ama i viaggi «slow» e preferisce lasciare l’auto a casa. Il treno comporta sempre meno stress e meno costi.

I tempi

Anche se i tempi non sono certo di poco conto. Per andare da Bergamo a Pesaro il tempo complessivo di viaggio sarà di 6 ore e 32 minuti compresa la sosta per il cambio del treno a Brescia. Ci vorranno 6 ore e mezza per fare il percorso inverso. Non è un tempo di percorrenza da «freccia», ma bisogna tenere conto che per buona parte del suo percorso viaggia su linee a semplice binario.

In treno in Versilia

Dalla stazione di Bergamo si potrà invece partire per le spiagge liguri di Ponente (fino a Ventimiglia) e della Versilia, con tappa a Pisa. Senza interscambio. Da Bergamo, dal 15 giugno , nei giorni di sabato e festivi si può raggiungere Pisa transitando sulla linea Pontremolese. Si toccano località come Pontremoli, Sarzana, Massa, Viareggio e Forte dei Marmi. Il collegamento (noto come «Freccia della Versilia») fino a prima della pandemia era giornaliero, frutto di un accordo tra le Regioni attraversate. Poi è stato limitato ai fine settimana con partenza da Bergamo alle 6,43 e arrivo a Pisa Centrale alle 12,06. Da Pisa si riparte alle 17,52 per arrivare a Bergamo alle 23,15. Oltre cinque ore di viaggio con il biglietto di seconda classe Bergamo-Pisa che costa 26,10 euro. L’unica fermata bergamasca intermedia è a Grumello del Monte alle 7,02 per l’andata e alle 22,58 per il ritorno. Sabato 20 e domenica 21 settembre prossimi questo treno sarà però limitato alla stazione di Fidenza. Da lunedì al venerdì, cioé nei giorni lavorativi, questo treno di andata e ritorno collega Bergamo con Cremona via Brescia.

Per la Liguria