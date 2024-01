Treni, modifiche alla circolazione per il disinnesco dell’ordigno bellico a Brescia

Disagi in vista per i viaggiatori ferroviari oggi: dalle 9 alle 12 verranno effettuate le operazioni di rimozione e disinnesco di una bomba di aereo, un residuato della Seconda guerra mondiale trovato nei pressi dei binari di Brescia.

La circolazione dei treni, per motivi di sicurezza, sarà sospesa durante l’intervento degli artificieri nella tratta della linea ad alta velocità tra Bivio Casirate e Brescia e tra Ospitaletto e Brescia sulla linea Milano-Venezia. I treni a lunga percorrenza, compresi i Freccia Rossa e gli Italo, saranno deviati via Milano-Bologna. Da qui potranno proseguire per Verona, Venezia e Trieste e i tempi di percorrenza aumenteranno.

I treni regionali veloci Milano-Verona che fermano a Treviglio e a Romano saranno limitati a Rovato e a Brescia. I treni regionali Milano-Brescia e Bergamo-Brescia che fanno tutte le fermate intermedie, saranno limitati in arrivo e in partenza nella stazione di Ospitaletto. In pratica Brescia nelle ore programmate per il recupero della bomba sarà irraggiungibile in treno. È il secondo ritrovamento di bombe a Brescia dopo quello dello scorso settembre. Lo scalo ferroviario di Brescia fu pesantemente bombardato dal 1943.