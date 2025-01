Treni in ritardo e cancellati, ancora disagi

Un’altra mattinata di disservizi mercoledì 22 gennaio per i pendolari bergamaschi in partenza dalla stazione di Bergamo: due treni cancellati, uno con un cospicuo ritardo. È quanto hanno dovuto patire studenti e lavoratori questa mattina in Piazzale Marconi.

Treni cancellati

Il treno delle 7:02 per Milano Centrale e quello delle 7:06 per Brescia sono stati soppressi e il regionale per Cremona, in programma alle 6:43, ha registrato ben 25 minuti di ritardo. Una situazione difficile - con i viaggiatori costretti ad aspettare chi 20 e chi 40 minuti per la corsa successiva - che sarebbe stata causata proprio da un problema sul treno diretto a Cremona. «Questa mattina (mercoledì 22 gennaio, ndr9 - riferisce Trenord - un intervento delle forze dell’ordine a bordo del treno 10515 ha rallentato la circolazione. Per questo, la sala operativa ha dovuto rimodulare il servizio, con conseguenti variazioni di percorso lungo la linea». Secondo quanto spiegato dalla società si è trattato della presenza a bordo di un passeggero sprovvisto di biglietto.