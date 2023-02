Treno per Orio, a fine mese i lavori per il nuovo tunnel all’aeroporto

Questa volta non si vola ma si scava. Dopo anni passati a guardare verso il cielo, all’aeroporto è giunto il momento di lavorare sotterraneamente. A fine mese partiranno i lavori per la costruzione del tunnel di collegamento alla futura stazione ferroviaria. L’obiettivo è terminare per gennaio 2024, così da non sovrapporsi ai primi lavori sul fronte ferroviario. Ammesso che Rfi riesca a rispettare i tempi e iniziare la parte di propria competenza per fine anno, come ipotizzato nel cronoprogramma.