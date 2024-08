Triduo dell’Assunta, mercoledì sera la Veglia di preghiera

Si conclude oggi, 14 agosto, nella basilica di Santa Maria Maggiore, il Triduo in preparazione alla solennità dell’Assunta, che ricorre domani (15 agosto) e vedrà l’intervento del Vescovo Francesco Beschi che presiederà la Messa solenne. La definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria in anima e corpo in Cielo fu proclamata da Papa Pio XII l’1 novembre 1950 (Bolla «Munificentissimus Deus»).