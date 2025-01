Truffa nella vendita di auto a Bergamo e in Brianza: 12 arresti, sequestrati 8 milioni

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Monza, ha portato anche al sequestro preventivo di oltre 8 milioni di euro in collaborazione con il Nucleo Cinofili delle fiamme gialle.Quattordici in totale le misure cautelari eseguite all’alba di martedì 14 gennaio, con sei persone portate in carcere, sei ai domiciliari e due sottoposte all’obbligo di firma.