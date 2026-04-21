Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»

Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome di Adiconsum . A lanciare l’allarme è la stessa associazione dei consumatori della Cisl, che nelle ultime ore ha raccolto diverse segnalazioni da cittadini contattati da presunti operatori impegnati a proporre offerte per il cambio di gestore energetico o telefonico .

Secondo quanto ricostruito, i malintenzionati si presentano come incaricati Adiconsum per convincere le vittime a sottoscrivere nuovi contratti o a fornire dati personali e codici sensibili. Un comportamento che ha insospettito alcuni utenti, i quali si sono rivolti direttamente agli uffici dell’associazione per verificare la veridicità delle richieste.

Il consiglio dell’associazione

L’associazione invita quindi alla massima prudenza: non fornire dati personali, codici contrattuali (come Pod, Pdr o codice di migrazione), né informazioni bancarie, e non firmare alcun documento. In caso di contatti sospetti, è consigliato interrompere la comunicazione e segnalare immediatamente l’accaduto sia alle autorità competenti sia alla stessa Adiconsum.