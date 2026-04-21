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Cronaca / Bergamo Città Martedì 21 Aprile 2026

Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»

L’ALLARME. Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome dell’associazione di consumatori della Cisl.

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Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»

Bergamo

Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome di Adiconsum. A lanciare l’allarme è la stessa associazione dei consumatori della Cisl, che nelle ultime ore ha raccolto diverse segnalazioni da cittadini contattati da presunti operatori impegnati a proporre offerte per il cambio di gestore energetico o telefonico.

Secondo quanto ricostruito, i malintenzionati si presentano come incaricati Adiconsum per convincere le vittime a sottoscrivere nuovi contratti o a fornire dati personali e codici sensibili. Un comportamento che ha insospettito alcuni utenti, i quali si sono rivolti direttamente agli uffici dell’associazione per verificare la veridicità delle richieste.

La risposta è stata netta: «Adiconsum non contatta gli utenti per proposte commerciali né per vendere contratti energetici o telefonici. Non richiede mai pagamenti, dati bancari o informazioni sensibili».

Il consiglio dell’associazione

L’associazione invita quindi alla massima prudenza: non fornire dati personali, codici contrattuali (come Pod, Pdr o codice di migrazione), né informazioni bancarie, e non firmare alcun documento. In caso di contatti sospetti, è consigliato interrompere la comunicazione e segnalare immediatamente l’accaduto sia alle autorità competenti sia alla stessa Adiconsum.

Sul caso è già stata presentata una denuncia contro ignoti per l’uso illecito del nome dell’associazione e per i tentativi di raggiro ai danni dei consumatori.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di truffe telefoniche e porta a porta, sempre più diffuse anche sul territorio bergamasco, che puntano a sfruttare marchi noti per guadagnare la fiducia delle vittime. L’invito resta quello di verificare sempre l’identità degli interlocutori e di diffidare da chi sollecita decisioni immediate o richiede dati sensibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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