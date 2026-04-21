Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»
L’ALLARME. Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome dell’associazione di consumatori della Cisl.
Bergamo
Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome di Adiconsum. A lanciare l’allarme è la stessa associazione dei consumatori della Cisl, che nelle ultime ore ha raccolto diverse segnalazioni da cittadini contattati da presunti operatori impegnati a proporre offerte per il cambio di gestore energetico o telefonico.
Secondo quanto ricostruito, i malintenzionati si presentano come incaricati Adiconsum per convincere le vittime a sottoscrivere nuovi contratti o a fornire dati personali e codici sensibili. Un comportamento che ha insospettito alcuni utenti, i quali si sono rivolti direttamente agli uffici dell’associazione per verificare la veridicità delle richieste.
La risposta è stata netta: «Adiconsum non contatta gli utenti per proposte commerciali né per vendere contratti energetici o telefonici. Non richiede mai pagamenti, dati bancari o informazioni sensibili».
Il consiglio dell’associazione
L’associazione invita quindi alla massima prudenza: non fornire dati personali, codici contrattuali (come Pod, Pdr o codice di migrazione), né informazioni bancarie, e non firmare alcun documento. In caso di contatti sospetti, è consigliato interrompere la comunicazione e segnalare immediatamente l’accaduto sia alle autorità competenti sia alla stessa Adiconsum.
Sul caso è già stata presentata una denuncia contro ignoti per l’uso illecito del nome dell’associazione e per i tentativi di raggiro ai danni dei consumatori.
L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di truffe telefoniche e porta a porta, sempre più diffuse anche sul territorio bergamasco, che puntano a sfruttare marchi noti per guadagnare la fiducia delle vittime. L’invito resta quello di verificare sempre l’identità degli interlocutori e di diffidare da chi sollecita decisioni immediate o richiede dati sensibili.
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