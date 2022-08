Turismo, 6 mesi da record: già un milione di presenze

Si chiude un semestre record per il turismo a Bergamo. Gli effetti della pandemia sono ormai alle spalle e se da un lato gli operatori brindano al giro di boa, nel frattempo le prenotazioni proseguono la loro inarrestabile corsa: quasi una camera su tre è già prenotata fino a Capodanno . Nei primi sei mesi dell’anno le strutture ricettive bergamasche hanno registrato un +149,3% degli arrivi e +133,5% delle presenze rispetto al 2021. In totale sono stati 505mila gli arrivi (-12% rispetto al 2019) per oltre un milione di presenze (-0,7% rispetto al pre Covid). Secondo il report diffuso lunedì 8 agosto da Provincia e VisitBergamo, il 2022 sta registrando una continua crescita: 117mila gli arrivi a giugno, più del doppio rispetto a quelli registrati a gennaio 2022 (50.900), in linea rispetto al 2019, ma con una decisa crescita in termini di presenze (+21%), a conferma della tendenza di fermarsi di più sul nostro territorio con 2,1 giorni in media rispetto all’1,9 di tre anni fa. In crescita anche le presenze dall’estero.