Turisti derubati in via Spaventa: auto svaligiata, salta la vacanza in India

La tappa a Bergamo del loro viaggio tra Catania e l’India si è trasformata in una spiacevole disavventura per una coppia di turisti statunitensi in visita in città, derubati di uno zaino contenente i loro due computer portatili, i passaporti e le Green card. Lo zaino è stato prelevato dai ladri dalla Fiat Panda che avevano noleggiato giovedì dopo l’atterraggio all’aeroporto di Orio e che avevano poi posteggiato in via Spaventa per pranzare in un locale del centro. Tornati dopo un’ora e venti minuti, l’amara sorpresa: lo zainetto era stato rubato dall’auto. Così la coppia ha deciso di scrivere anche al sindaco Giorgio Gori per esprimere tutta l’amarezza, visto che ieri a mezzogiorno si sarebbero dovuti imbarcare su un volo per l’India che hanno dovuto cancellare. «Questa disavventura non ha solo creato problemi monetari, ma anche emotivi – racconta Luca Z., italiano residente all’estero –: io e mia moglie siamo disgustati da ciò che è accaduto in pieno centro, nella Bergamo “bene”».