Tutti i dettagli del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo il 2 febbraio

Il 2 febbraio Bergamo ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica che sta percorrendo Lombardia e Veneto in un itinerario che culminerà a Milano, il 6 febbraio, con la cerimonia di apertura Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Il C omune di Bergamo, come tutte le altre città coinvolte dal passaggio della Fiamma, avrà a disposizione, lunedì prossimo, mezz’ora, dalle 17.30 alle 18.00, durante la quale è stato organizzato dall’Amministrazione un programma dedicato a valorizzare soprattutto il mondo sportivo del nostro territorio.

Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo, evidenzia il valore simbolico del passaggio della Fiamma Olimpica, definendolo «un pomeriggio di grande significato simbolico e partecipativo» capace di «unire la comunità cittadina attorno ai valori universali dello sport, della pace e della condivisione».

La presentazione della tappa bergamasca della Fiamma Olimpica a Palazzo Frizzoni

(Foto di Bedolis)

Per Messina si tratta di «un momento di forte identità e orgoglio per la città», ma anche di un’occasione per «ricordare e rilanciare i principi che hanno portato alla nomina di Bergamo Città Europea dello Sport 2027», con particolare attenzione alla promozione della salute, dell’inclusione sociale e della sostenibilità.

Un ruolo centrale, sottolinea l’assessora, è svolto dal tessuto sportivo bergamasco, una rete di «piccole e grandi società che ogni giorno animano palestre, campi e spazi della città». Una vitalità emersa anche nella risposta alla challenge «Accendi lo spirito olimpico», che ha visto «una partecipazione ampia e trasversale», segno di «uno spirito di partecipazione autentico e di un forte senso di appartenenza ai valori olimpici».

Il passaggio della Fiamma, conclude Messina, diventa così «simbolo di un impegno collettivo che guarda al futuro», confermando lo sport come «strumento fondamentale di crescita individuale e comunitaria» e come leva di coesione sociale e benessere.

Il pomeriggio della Fiamma a Bergamo inizierà intorno alle 17 circa sia sul palco, sia per la città con il percorso dei tedofori, per concludersi alle 19.30 circa con l’accensione del braciere. L’organizzazione complessiva dell’evento, eccetto la mezz’ora del Comune di Bergamo, è in capo alla Fondazione Milano-Cortina.

Il percorso della Fiamma - inizio alle 16.50

Ingresso In Bergamo (da Seriate):

Via Borgo Palazzo, Via Serassi, Chorus Life, Via Bianzana, Via Corridoni, Via Suardi, Viale Muraine, Via San Giovanni, Via Verdi, Via Locatelli, Viale Vittorio Emanuele II (Direzione Città Alta), Porta S. Agostino, Viale Delle Mura, Largo Colle Aperto, Piazza Della Cittadella, Piazza Mascheroni, Via Colleoni, Piazza Vecchia, Piazza Duomo, Via Mario Lupo, Piazzetta Angelini, Via San Giacomo, Porta San Giacomo, Via Sant’Alessandro, Salita Della Scaletta (Funicolare), Viale Vittorio Emanuele II (Direzione Città Bassa), Viale Roma Piazza Matteotti, Sentierone Largo Belotti (arrivo previsto 19:30).

Il palco

Sul palco, posizionato in largo Belotti, si svolgerà il seguente programma:

- dalle 17 inizio della Cerimonia

- 17.30 – 18. il Master of Cerimony ospita il Comune di Bergamo con il suo programma dedicato al mondo sportivo della Città e alla premiazione della Challenge «Accendi lo spirito olimpico»

- 19.30 circa accensione del braciere olimpico

Lo spazio di mezz’ora a disposizione del Comune di Bergamo è affidato al noto conduttore radiofonico Teo Mangione che gestirà il programma di interventi istituzionali e sportivi.

Mario Pirotta e Margaret Longo, due dei tedofori della tappa cittadina della Fiamma Olimpica

(Foto di Bedolis) Alcuni dei tedofori che parteciperanno alla cerimonia del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, alla presentazione del programma della giornata avvenuto a Palazzo Frizzoni mercoledì 28 gennaio

La scaletta degli interventi

Interventi istituzionali

- Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo

- Marcella Messina, Assessora allo sport

- Gaetano Paternò, Presidente CSI Bergamo

- Lara Magoni, Europarlamentare e delegata CONI provincia di Bergamo

- Marco Riva, Presidente Coni Lombardia

- Paolo Franco, assessore regionale alla casa e housing sociale che ha già confermato la sua presenza

- Simonetta Cesa, direttore socio-sanitario ASST Papa Giovanni XXIII



Interventi mondo sportivo

- Ilaria Dentella, pattinatrice - influencer

- Diego Flaccadori, cestista e ambassador Bergamo Città europea dello sport 2027

- Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e ambassador Bergamo Città europea dello sport 2027

- Mauro Bernardi, sciatore parilimpico

- Federica Pesenti con la coppia di pattinaggio di figura formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che parteciperà alle Olimpiadi

- Dario Merelli, campione di Goalball e medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Barcellona del 1992

- Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale Italiana Volley Sorde

La premiazione della challenge «Accendi lo spirito olimpico»

La scaletta degli interventi sarà intervallata e accompagnata da immagini video e si concluderà con la premiazione della challenge, voluta dall’Amministrazione per rendere il 2 febbraio un’occasione di partecipazione viva e corale.

Avviata l’11 gennaio, la challenge ha previsto che le associazioni sportive di Bergamo realizzassero un video della durata massima di 90 secondi, raccontando, attraverso l’attività svolta, cosa rappresenta per loro lo sport e come viene vissuto ogni giorno: la squadra, l’amicizia, l’impegno e i valori olimpici. Postato sui rispettivi social, i video sono stati pubblicati sulle pagine IG e FB del Comune dedicate a Bergamo Città Europea dello Sport 2027 grazie alla richiesta di collaborazione. In totale sono pervenuti 44 video, 38 sono stati ammessi.

La Giuria, composta da Diego Flaccadori, Ilaria Dentella, Ilaria Galbusera, Teo Mangione, Gaetano Paternò e Maurizia Cacciatori, assegnerà a ciascun video un punteggio da 1 a 10 giudicando in base a 3 criteri:

1. aderenza al tema (mostrare l’attività sportiva ed esprimere i valori olimpici)

2. originalità (il video è creativo e si distingue per idea e/o stile)

3. emozioni trasmesse

Oltre il 2 febbraio…Incontriamoci alle Olimpiadi

Oltre il programma del 2 febbraio, sono previsti una serie di appuntamenti per condividere lo spirito sportivo ed olimpico fino a marzo.

- Giovedì 5 febbraio alle 17.30

Biblioteca Civica «Antonio Tiraboschi», via San Bernardino, 74 - Bergamo - ingresso gratuito: presentazione del libro «Grazia» di Federica Seneghini con la partecipazione di Marcella Messina, assessora allo Sport, Mauro Magistrati, Presidente di A.N.P.I. Bergamo. Modera Simone Bianco, giornalista di Corriere Bergamo

- Fino all’8 febbraio

Mostra «Fuoripista arte, sport e inverno» a gres art 671 via San Bernardino,141 - Bergamo. Grazie al contributo del Comune di Bergamo è previsto ingresso gratuito per:- ragazzi e giovani tra i 12 anni e i 25 anni atleti iscritti a una qualsiasi Associazione/ Società sportiva con sede a Bergamo.- ragazzi e giovani residenti a Bergamo tra i 12 anni e i 25 anni atleti iscritti a una qualsiasi Associazione/Società sportiva.- cittadini residenti a Bergamo over 80enniingresso ridotto a € 5,00 per cittadini residenti a Bergamo over 65 anni

- Dal 28 febbraio al 14 marzo 2026

Mostra fotografica itinerante «Emozioni dei Giochi - Culture Through Sport» a tema «Paralympic emotions»: le immagini più emozionanti delle ultime edizioni dei Giochi Paralimpici. Biblioteca Civica Tiraboschi in via San Bernardino, 74 - Bergamo - ingresso gratuito.