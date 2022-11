Tutto pronto per l’accoglienza del presidente Mattarella, sopralluogo in Fiera

È tutto pronto per l’accoglienza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che martedì 22 novembre tornerà a Bergamo. Il Capo dello Stato aprirà infatti l’edizione numero 39 dell’assemblea Anci (l’associazione nazionale dei Comuni italiani), fino al 24 novembre riunita in Fiera . Venerdì 11 novembre in Prefettura è stato convocato il tavolo per esaminare tutti i profili di sicurezza e organizzativi. Col prefetto Enrico Ricci e il questore Stanislao Schimera, i rappresentanti del cerimoniale del Quirinale hanno fatto il punto sul programma della giornata e le misure da adottare.