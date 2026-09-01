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Cronaca / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Ubriaco su un furgone rubato contro l’auto dei carabinieri fuori dallo stadio: rischia il linciaggio

LA FUGA. Lunedì 31 agosto un 33enne di Monza ha tentato di rubare un motorino caricandoli su un furgone rubato durante Atalanta-Bologna. Vistosi scoperto ha tentato la fuga finendo la corsa contro l’auto dei carabinieri.

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Stefano Serpellini
Stefano Serpellini

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Ubriaco su un furgone rubato contro l’auto dei carabinieri fuori dallo stadio: rischia il linciaggio
L’impatto tra il furgone e l’auto dei carabinieri fuori dallo stadio lunedì 31 agosto durante la partita dell’Atalanta
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Ha rischiato il linciaggio il 33enne monzese che nella serata di lunedì 31 agosto, mentre la gente cominciava a sciamare dallo stadio dopo la fine di Atalanta-Bologna, ha speronato un’auto dei carabinieri a tutta velocità in viale Giulio Cesare, all’altezza della Curva Nord.

Ubriaco al volante di un furgone rubato

Era ubriaco, guidava un furgone rubato e gli inquirenti sospettano che avesse appena tentato di appropriarsi di uno scooter parcheggiato in via Tito Livio. Il giovane ha cercato di fuggire, ma in viale Giulio Cesare si è trovato la strada sbarrata dal cantiere. Così ha fatto inversione a U e, sempre a velocità folle, sfiorando la gente che stava tornando alle auto dopo il termine della partita e urtando 5 scooter posteggiati a bordo strada, si è lanciato contro la vettura dei carabinieri di Città Alta, posizionata in mezzo alla carreggiata nel tentativo di bloccare la fuga del 33enne.

Ubriaco su un furgone rubato contro l’auto dei carabinieri fuori dallo stadio: rischia il linciaggio
L’impatto tra il furgone e l’auto dei carabinieri fuori dallo stadio lunedì 31 agosto durante la partita dell’Atalanta
(Foto di Beppe Bedolis)

Lo schianto è stato violento: i due militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 e 10 giorni. A questo punto il giovane ha cercato di allontanarsi a piedi. Ma è stato inseguito da alcuni tifosi inferociti (qualcuno dei quali aveva addirittura pensato a un attentato di matrice islamica), che lo hanno bloccato e hanno cominciato a malmenarlo. Per sua fortuna pochi istanti dopo sono giunti i due carabinieri che, seppur feriti, sono riusciti ad ammanettarlo e a metterlo in salvo su un’auto di un equipaggio del nucleo radiomobile dell’Arma di Bergamo nel frattempo giunto in supporto.

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«Abbiamo sottratto il soggetto a un tentativo di giustizia sommaria», ha raccontato uno dei due militari al giudice Donatella Nava che martedì 1° settembre ha convalidato l’arresto per fuga pericolosa e disposto l’obbligo di firma quotidiano, domeniche escluse.

Furgone abbatte motorini in soste e poi sperona auto dei carabinieri fuori dallo stadio. Video di Lorenzo Togni

L’ammissione del 33enne

Il 33 enne, un lavoro nel settore serramenti, dipendenza da cocaina e alcol e una fedina penale piuttosto nutrita (l’ultima denuncia è del 20 agosto scorso), ha sostanzialmente ammesso. «Ero ubriaco, non mi sono subito reso conto della gente a bordo strada. Sono stati i carabinieri a speronarmi. Io non volevo fare del male a nessuno. I tifosi mi hanno picchiato», ha raccontato lui che sul viso portava i segni delle percosse. Il giudice, prima di scarcerarlo, gli ha raccomandato di cambiare vita e di occuparsi del figlio piccolo che ora è accudito dai nonni. Il processo per direttissima si celebrerà il 3 novembre.

La polizia stradale di Bergamo sta nel frattempo indagando sul tentato furto dello scooter, sulla ricettazione del furgone e sulle lesioni ai due carabinieri, reati che la pm Carlotta de Luca ha deciso di far confluire in un secondo fascicolo.

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